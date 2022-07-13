Уряд виділив 1,4 млрд грн на пересувні котельні та насосні станції

Липень, 13 в 20:30

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Чернігівській області повідомив про виділення 1,4 млрд грн на придбання резервного обладнання на випадок руйнування об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують населення водою, теплом та електроенергією.

– Ми розуміємо, що російська армія – це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, – пояснив глава уряду.

За його словами, йдеться про пересувні котельні, дизельні генератори, системи очищення води, насосні станції тощо, які необхідні в екстрених випадках.

На цьому засіданні також створено Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами, до якого залучатимуться представники всіх областей, будівельники, промисловісці та урядовці.

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– Наша мета – максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об’єктів усієї інфраструктури, зокрема житла для українців, – пояснив прем’єр.

Загалом на відновлення критичної інфраструктури Кабмін розподілив між регіонами 2,3 млрд грн. Для відбудови 1700 об’єктів у п’яти областях вже підготовлено технічну й проектну документацію. Йдеться про котельні, школи, дитсадки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі тощо.

Раніше Шмигаль говорив, що не у всіх населених пунктах України вдасться відновити централізоване теплопостачання до зими, тобто до кінця цього року.