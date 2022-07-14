Липень, 14 в 18:12

У разі оголошення повітряної тривоги учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) разом з інструкторами перейдуть до укриттів, які мають бути в/або поблизу спеціальних тимчасових екзаменаційних центрів.

Якщо тривога буде нетривалою, то вступники повернуться до виконання НМТ з того завдання, на якому зупинилися, пояснили в Міносвіти.

Якщо ж небезпека зберігатиметься довго, то учасникам тестування запропонують пройти випробування уже під час додаткової сесії.

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Планується, що основна сесія НМТ відбуватиметься у 21 області та Києві. На сьогодні неможливо провести тестування в АР Крим, Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

За кордоном тестування проводитиметься так само, як і в Україні, тобто у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги.

Основна сесія НМТ відбудеться в таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція.

Додаткову сесію українські випускники зможуть складати у Фінляндії (Гельсінкі) й Люксембурзі (Люксембург), США (Нью-Йорк, Сакраменто), Словенії (Марібор), Німеччині (Берлін), Швейцарії (Берн), Туреччині (Анкара), Грузії (Тбілісі), Греції (Афіни) та Канаді (Едмонтон, Торонто).

В Ірландії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Швеції, Румунії та Словаччині, учасники зможуть скласти НМТ лише під час основної сесії.

Цьогоріч з міркувань безпеки Український центр оцінювання якості освіти не публікує інформації про те, де відбудеться тестування. З цієї ж причини не оприлюднено графік проведення НМТ.