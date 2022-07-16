В результате войны в Украине погибли по меньшей мере 353 ребенка

Июль, 16 в 10:35

По состоянию на утро 16 июля известно, что в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 353 ребенка.

Еще 662 детей получили ранения разной степени тяжести. Такие данные были обнародованы в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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– Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 353, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31. 15 июля в городе Херсон военнослужащими РФ убита мать и ее малолетняя дочь, — говорится в сообщении.

Также стало известно еще о троих детях, которые 14 июля получили ранения в результате ракетных обстрелов врагом центра Винницы.