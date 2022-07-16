Внаслідок війни в Україні загинуло щонайменше 353 дитини
Станом на ранок 16 липня відомо, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини.
Ще 662 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Такі дані оприлюднили в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
– Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 353, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31. 15 липня в місті Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку, – йдеться у повідомленні.
Також стало відомо ще про трьох дітей, які 14 липня отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці.
– 15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В селі Верхньокам’янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в селі Свято-Покровське – 16-річна. Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2 138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю, – додали в Офісі генпрокурора.