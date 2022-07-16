Внаслідок війни в Україні загинуло щонайменше 353 дитини

Липень, 16 в 10:35

Станом на ранок 16 липня відомо, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини.

Ще 662 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Такі дані оприлюднили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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– Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 353, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31. 15 липня в місті Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку, – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо ще про трьох дітей, які 14 липня отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці.