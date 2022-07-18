Июль, 18 в 13:09

Национальной полиции удалось установить личности 17 палачей из карательных органов террористической “ДНР”, которые похищали и пытали украинцев.

Об этом сообщается в Нацполиции.

По словам начальницы Управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, ГСУ Нацполиции Кристины Подыряко, в 2014 году террористы “ДНР” создали незаконные “Министерство государственной безопасности ДНР” и Калининскую исправительную колонию №27.

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Целью создания этих карательных органов было уничтожение украинцев.

Боевики “ДНР” похищали людей, а затем пытали и держали в нечеловеческих условиях.

Чтобы заставить признаться в шпионаже и других придуманных преступлениях, заключенных заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пыткам и убийством близких родственников, жен, детей, сообщил заместитель начальника Управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, ГСУ Нацполиции Дмитрий Шевчук.

Вот несколько отрывков из допросов пострадавших от рук террористов:

Меня приматывали к металлическому столбу лицом вниз, при этом надевали на пальцы рук и ног электрические провода, через которые периодически, в течение нескольких часов, подавали ток и обливали водой, били резиновыми палками по стопам;

Наносили удары прикладом и ногами, прострелили ногу и мочевой пузырь. Затем отвезли в свинарник, где оставили на ночь без обуви, в результате чего получил обморожение ног…

Сложность установления лиц палачей заключалась в том, что во время своих издевательств они прятали лицо, никогда не обращались друг к другу по имени – только по позывным. Потому пострадавшие часто не могли их даже узнать.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранительные органы расследуют более 1000 уголовных производств по фактам пыток и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

В Нацполиции подчеркивают, что в карательных органах кроме россиян были и граждане Украины. Они остались на временно оккупированной территории и перешли на сторону врага.

— Список жестоких издевательств, которым террористы подвергали украинцев, шокирует. Это пытка электрическим током, систематическое избиение, насильственные действия сексуального характера, обжиг кожи, огнестрельные ранения рук и ног, спиливание зубов, вырывание ногтей, вырезание гениталий… И все это сопровождалось психологическим давлением, – рассказал Дмитрий Шевчук.

Несмотря на длительную и сложную работу, удалось идентифицировать 17 человек, которые издевались над украинцами. Среди них – местный криминалитет и бывшие работники правоохранительных органов.

Все фигуранты подозреваются в государственной измене, участии в террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Им грозит до 15 лет заключения.