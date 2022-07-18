Липень, 18 в 13:09

Національній поліції вдалося встановити особи 17 катів із каральних органів терористичної “ДНР”, які викрадали і катували українців.

Про це повідомляють у Нацполіції.

За словами начальниці Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ Нацполіції Христини Подиряко, у 2014 році терористи “ДНР” створили незаконні “Министерство государственной безопасности ДНР” та Калінінську виправну колонію №27.

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Метою створення цих каральних органів було знищення українців.

Бойовики “ДНР” викрадали людей, а потім катували та тримали в нелюдських умовах.

Щоб змусити зізнатися у шпигунстві та інших вигаданих злочинах, в’язнів заживо ховали, імітували їхній розстріл, погрожували катуванням і вбивством близьких родичів, дружин, дітей, повідомив заступник начальника Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ Нацполіції Дмитро Шевчук.

Ось лише кілька уривків із допитів постраждалих від рук терористів:

Мене примотували до металевого стовпа обличчям донизу, при цьому одягали на пальці рук та ніг електричні дроти, через які періодично, упродовж декількох годин, подавали струм та обливали водою, били гумовими палицями по стопах;

Завдавали ударів прикладом і ногами, прострелили ногу та сечовий міхур. Потім відвезли до свинарника, де залишили на ніч без взуття, внаслідок чого отримав обмороження ніг…

Складність встановлення осіб катів полягала в тому, що під час своїх знущань вони ховали обличчя, ніколи не зверталися один до одного на ім’я лише – за позивними. Тому постраждалі часто не могли їх навіть впізнати.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронні органи розслідують понад 1000 кримінальних проваджень за фактами катувань та жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими.

У Нацполіції наголошують, що в каральних органах, крім росіян, були і громадяни України. Вони залишилися на тимчасово окупованій території та перейшли на бік ворога.

– Перелік жорстоких знущань, яким терористи піддавали українців, шокує. Це катування електричним струмом, систематичне побиття, насильницькі дії сексуального характеру, випалювання шкіри, вогнепальні поранення рук та ніг, спилювання зубів, виривання нігтів, вирізання геніталій… І все це супроводжувалося психологічним тиском, – розповів Дмитро Шевчук.

Попри тривалу і складну роботу вдалося ідентифікувати 17 осіб, які знущалися над українцями. Серед них – представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів.

Усі фігуранти підозрюються у державній зраді, участі у терористичній організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням та військовополоненими. Їм загрожує до 15-ти років ув’язнення.