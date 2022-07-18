Июль, 18 в 17:32

Министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку, поэтому в ближайшее время в парламенте проголосуют за назначение нового министра соцполитики.

Ею может стать львовянка, руководитель департамента социальной политики и здравоохранения офиса президента Украины Оксана Жолнович.

Биография Оксаны Жолнович

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Оксана Жолнович — руководитель департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента Украины. Родилась она 21 февраля 1979 года.

С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности Правоведение, квалификация Юрист.

Там и защитила кандидатскую диссертацию на тему Система трудового права Украины.

После окончания университета, год работала преподавателем в Стрыйском аграрном колледже.

С 2001 по 2005 год работала аспирантом кафедры трудового, аграрного и экологического права в Львовском национальном университете им. Ивана Франко.

Следующие пять лет, до 30 июня 2010 года, была ассистенткой кафедры трудового, аграрного и экологического права в университете им. Ивана Франко.

С 1 июля 2010 по 30 июня 2016 года была доцентом на той же кафедре. До сих пор является доцентом кафедры социального права в университете Франко.

А с 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского.

В 2009 году Жолнович получила Свидетельство на занятие адвокатской деятельностью.

С тех пор осуществляет защиту прав в трудовых, гражданских, жилищных, земельных семейных и административных делах.

Жолнович системно оказывает правовые услуги по организации кадрового делопроизводства, договорных отношений и разрешения трудовых споров физическим и юридическим лицам.

С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области, была соучредителем и членом правления ОО Украинский центр социально-правовых исследований и экспертом ОО Европейский вектор реформ.

Профессиональная деятельность

Женщина является финалисткой второго сезона проекта Новые лидеры.

Проект Жолнович в Новых лидерах Качественные трудовые отношения — достойная жизнь заключается в создании нового Трудового кодекса, который делает невозможным теневой бизнес и будет иметь справедливую зарплату.

Жолнович также была членом политической партии Сила Людей. От этой партии четырежды баллотировалась в советы разных уровней. Однако ни разу не была выбрана.

В 2014-м на внеочередных выборах в Верховную раду была включена в избирательный список под № 5 партии Сила людей.

В 2015-м как мажоритарщица выдвигалась в депутаты Львовского областного совета. В том же году подавалась еще и на должность председателя и одновременно депутата Львовского городского совета.

С 2015 и по сегодня женщина является экспертом в ГО Молодежное Пространство ПораДій и на электронном ресурсе Уважение.

Также с 2017 года и по сегодняшний день Оксана Жолнович является руководителем Ассоциации женщин лидеров Украины (организация является общественной инициативой без статуса юридического лица) и директором компании Евроконтракт Львов, которая занимается комплексным предоставлением услуг в сфере обслуживания и предоставления юридических услуг.

Кроме того, Жолнович разработала и читает курсы Трудовое право Украины и Экологическое право Украины, Право экологической безопасности, а также магистерские спецкурсы.

Женщина также является автором более 50 научных работ, в частности, статьи в профессиональных научных изданиях и является соавтором ряда учебников и пособий одобренных Министерством образования и науки Украины.

С 2019 по 2021 была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью. Была членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности.

А в 2020 году Оксана Жолнович была руководительницей департамента социальной политики и здравоохранения офиса президента.

Фото: Новые лидеры