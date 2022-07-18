Липень, 18 в 17:32

Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку, тому найближчим часом у парламенті проголосують за призначення нового міністра соцполітики.

Нею може стати львів’янка, керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Офісу президента України Оксана Жолнович.

Біографія Оксани Жолнович

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Оксана Жолнович – керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Офісу президента України. Народилася вона 21 лютого 1979 року.

З 1996 по 2001 рік навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю Правознавство, кваліфікація Юрист.

Там і захистила кандидатську дисертацію на тему Система трудового права України.

Після закінчення університету рік працювала у Стрийському аграрному коледжі викладачкою.

З 2001 по 2005 рік працювала аспірантом кафедри трудового, аграрного та екологічного права у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Наступні п’ять років, до 30 червня 2010 року, була асистенткою кафедри трудового, аграрного та екологічного права в університеті ім. Івана Франка.

З 1 липня 2010 по 30 червня 2016 року була доцентом на тій же кафедрі. Відтоді і до сьогодні є доцентом кафедри соціального права в університеті Франка.

А з 2017 по 2019 рік була помічницею ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

У 2009 році Жолнович отримала Свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю.

Відтоді здійснює захист прав у трудових, цивільних, житлових, земельних, сімейних та адміністративних справах.

Жолнович системно надає правові послуги з організації кадрового діловодства, договірних стосунків та вирішення трудових спорів фізичним і юридичним особам.

З 2009 по 2019 рік входила до Ради адвокатів Львівської області, була співзасновницею та членкинею правління ГО Український центр соціально-правових досліджень та експерткою ГО Європейський вектор реформ.

Професійна діяльність

Жінка є фіналісткою другого сезону проєкту Нові лідери.

Проєкт Жолнович у Нових лідерах Якісні трудові відносини – гідне життя полягає у створенні нового Трудового кодексу, який унеможливлює тіньовий бізнес та матиме справедливу зарплату.

Жолнович також була членом політичної партії Сила людей. Від цієї партії чотири рази балотувалася до рад різних рівнів. Проте жодного разу не була обрана.

У 2014-му на позачергових виборах до Верховної Ради була включена до виборчого списку під № 5 партії Сила людей.

У 2015-му як мажоритарниця висувалася в депутати Львівської обласної ради. Того ж року подавалася ще й на посаду голови і водночас депутатки Львівської міської ради.

З 2015 і по сьогодні жінка є експертом у ГО Молодіжний простір ПораДій та на електронному ресурсі Повага.

Також з 2017 року і по сьогодні Оксана Жолнович є керівником Асоціації жінок-лідерок України (організація є громадською ініціативою без статусу юридичної особи) та директором компанії Євроконтракт Львів, яка займається комплексним наданням послуг у сфері обслуговування та надання юридичних послуг.

Крім того, Жолнович розробила та читає курси Трудове право України та Екологічне право України, Право екологічної безпеки, а також магістерські спецкурси.

Жінка також є авторкою більше 50 наукових праць, зокрема, статтей у фахових наукових виданнях, та є співавтором ряду підручників та посібників, схвалених Міністерством освіти і науки України.

З 2019 по 2021 рік була радницею міністра соціальної політики. Працювала у сфері захисту осіб з інвалідністю. Була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності.

А 2020 року Оксана Жолнович була керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров’я Офісу президента.

Фото: Нові лідери