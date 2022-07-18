Июль, 18 в 17:36

В Украине не будут призывать на военную службу во время мобилизации научных, научно-педагогических и педагогических работников.

Соответствующий законопроект №7352 поддержали депутаты Верховной Рады в понедельник, 18 июля.

За такое решение проголосовали 318 народных избранников. Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре, на правки отведено семь дней.

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Право на отсрочку будет у научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, трудоустроенных по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Также в пояснительной записке указано, что, согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации, право на отсрочку имеют научные и научно-педагогические сотрудники, у которых есть ученое звание и/или степень.

Ранее стало известно, что в Украине планируют освободить от мобилизации людей, чьи родные погибли или пропали без вести во время полномасштабной войны в Украине.