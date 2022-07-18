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В Україні хочуть звільнити від мобілізації деякі категорії людей: кого це стосуватиметься

Валентина Чорна, редакторка стрічки
В Україні хочуть звільнити від мобілізації деякі категорії людей: кого це стосуватиметься
Фото: Depositphotos

В Україні планують звільнити від мобілізації деякі категорії населення. Зокрема, йдеться про людей, чиї рідні загинули або зникли безвісти під час повномасштабної війни в Україні.

У понеділок, 18 липня, відповідний законопроєкт № 7481 щодо розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації, у першому читанні підтримала Верховна Рада.

За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів. Підготовка до другого читання буде за скороченою процедурою, на правки відведено 7 днів.

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У пояснювальній записці зазначається, що проєкт закону розроблено через необхідність “передбачити положення закону, які б дозволяли отримати відстрочку особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану”.

Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра.

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