Липень, 18 в 17:36

В Україні не призиватимуть на військову службу під час мобілізації наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Відповідний законопроєкт №7352 підтримали депутати Верховної Ради у понеділок, 18 липня.

За таке рішення проголосували 318 народних обранців. Підготовка до другого читання буде за скороченою процедурою, на правки відведено сім днів.

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Право на відстрочку буде у наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти, працевлаштованих за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Також у пояснювальній записці зазначено, що, згідно із законом Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку мають наукові та науково-педагогічні співробітники, у яких є вчене звання та/або ступінь.

Раніше стало відомо, що в Україні планують звільнити від мобілізації людей, чиї рідні загинули або зникли безвісти під час повномасштабної війни в Україні.