Липень, 19 в 18:23

Окупаційна влада Маріуполя “своїм рішенням” позбавила громадян України будь-якої нерухомості в місті, якщо вони не пройшли реєстрацію в органах так званої влади.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Відсьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади. Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично днями пройде “націоналізація!” вцілілого, і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиєсь, – написав Андрющенко.

Він попередив маріупольців, які будуть заселятися в чужі квартири – рішення окупантів не має жодного законного права.

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– Це рішення не варте паперу, на якому його можна було б надрукувати, якщо б у окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселились, – подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом, – закликав радник мера.

Також Андрющенко нагадав, що про наміри росіян відібрати житло в українців попереджали ще в травні, однак тоді окупаційна влада спростовувала цю інформацію і переконувала людей, що цього не відбудеться.

Раніше стало відомо, що на кладовищі у Маріуполі з’явилося ще 1 400 могил за півтора місяця.

За даними слідчих британського Центру інформаційної стійкості (CIR), щомісяця у Маріуполі викопується вп’ятеро більше нових могил, ніж до російського вторгнення.

Фото: Петро Андрющенко