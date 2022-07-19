Июль, 19 в 17:29

Все мужчины в Украине должны состоять на воинском учете в определенном военкомате.

Главная задача воинского учета – это своевременное выявление всех граждан призывного возраста, проживающих на территории, за которую отвечает определенный военный комиссариат.

Когда мужчины становятся на воинский учет, их прописывают в военкомате, с тех пор они считаются призывниками (до 27 лет).

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Что такое специальный воинский учет — читайте в нашем материале.

Виды воинского учета

В Украине существует:

общий учет — на нем находятся военнообязанные, не забронированные за органами государственной власти или предприятиями на период мобилизации и военного положения;

— на нем находятся военнообязанные, за органами государственной власти или предприятиями на период мобилизации и военного положения; специальный воинский учет — на нем находятся военнообязанные, забронированные за органами госвласти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время.

Также существуют персонально-качественные военные учеты. Они предусматривают учет сведений относительно призывников и военнообязанных по местам их работы или учебы.

Ведут такие учеты руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений.

Что такое специальный воинский учет

На специальном учете состоят военнообязанные, которые забронированы на период мобилизации и военного положения за предприятиями или за органами государственной власти.

То есть на специальный учет ставят людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

Таким образом человеку, который стоит на специальном воинском учете, отсрочивают призыв, чтобы он мог и дальше выполнять свою работу.

Кстати, такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Однако не все военнообязанные могут встать на специальный учет. Существует определенный перечень должностей и профессий, подлежащих отсрочке.

Если предприятие забронировало работника, военкомат по месту расположения оформляет удостоверение об отсрочке от призыва и сообщает о зачислении на специальный воинский учет.