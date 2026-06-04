День памяти детей, погибших из-за агрессии РФ: история, факты и значение даты
Ежегодно 4 июня в Украине отмечают День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Памятную дату установили в 2021 году решением Верховной Рады, чтобы почтить память самых юных жертв войны и привлечь внимание к преступлениям против детей.
В 2026 году День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, приходится на четверг, 4 июня.
Почему День памяти детей отмечают 4 июня
Постановление об установлении памятной даты Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.
В документе отмечалось, что с начала российской агрессии в 2014 году на территории Донецкой, Луганской и других областей Украины погибло как минимум 240 детей.
При принятии решения парламент также учел практику Организации Объединенных Наций. Именно 4 июня в мире отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН.
Поэтому в Украине именно эта дата стала Днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Что предусматривает постановление Верховной Рады
Постановлением рекомендовано Кабинету Министров Украины, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разрабатывать и утверждать мероприятия по увековечению памяти погибших детей на государственном и местном уровнях.
Контроль за выполнением документа возложен на Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Ежегодно 4 июня в разных регионах Украины проходят мемориальные мероприятия, акции памяти, тематические выставки, уроки и другие инициативы, посвященные детям, чьи жизни унесла война.
Сколько детей погибли из-за агрессии России
После начала полномасштабного вторжения России количество жертв среди детей продолжает расти.
По данным Офиса генпрокурора по состоянию на 1 июня 2026 года, в результате вооруженной агрессии РФ против Украины погибли 705 детей, еще 2 532 ребенка получили ранения.
В ведомстве подчеркивают, что эти данные не являются окончательными. Из-за временной оккупации части территорий и активных боевых действий установить полное количество пострадавших детей на данный момент невозможно.