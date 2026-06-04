Ежегодно 4 июня в Украине отмечают День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Памятную дату установили в 2021 году решением Верховной Рады, чтобы почтить память самых юных жертв войны и привлечь внимание к преступлениям против детей.

В 2026 году День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, приходится на четверг, 4 июня.

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Почему День памяти детей отмечают 4 июня

Постановление об установлении памятной даты Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.

В документе отмечалось, что с начала российской агрессии в 2014 году на территории Донецкой, Луганской и других областей Украины погибло как минимум 240 детей.

При принятии решения парламент также учел практику Организации Объединенных Наций. Именно 4 июня в мире отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН.

Поэтому в Украине именно эта дата стала Днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Что предусматривает постановление Верховной Рады

Постановлением рекомендовано Кабинету Министров Украины, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разрабатывать и утверждать мероприятия по увековечению памяти погибших детей на государственном и местном уровнях.

Контроль за выполнением документа возложен на Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Ежегодно 4 июня в разных регионах Украины проходят мемориальные мероприятия, акции памяти, тематические выставки, уроки и другие инициативы, посвященные детям, чьи жизни унесла война.

Сколько детей погибли из-за агрессии России

После начала полномасштабного вторжения России количество жертв среди детей продолжает расти.

По данным Офиса генпрокурора по состоянию на 1 июня 2026 года, в результате вооруженной агрессии РФ против Украины погибли 705 детей, еще 2 532 ребенка получили ранения.

В ведомстве подчеркивают, что эти данные не являются окончательными. Из-за временной оккупации части территорий и активных боевых действий установить полное количество пострадавших детей на данный момент невозможно.

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