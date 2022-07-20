Липень, 20 в 18:12

Іще один вид фінансової допомоги почнуть виплачувати українцям, які отримали прихисток у Польщі.

Міністерство сім’ї та соціальної політики цієї країни розпочало приймання заявок від українців на програму під назвою Dobry start для отримання коштів на школярів.

Батьки дітей, які навчаються в польських школах, зможуть отримати одноразово 300 злотих (близько 1 880 грн), щоб купити дитині потрібні речі.

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Кошти за програмою Dobry start виплачують усім школярам, тому довідку про доходи від батьків не вимагають. Допомогу надають особам до 20 років, а особам з інвалідністю – до 24 років.

Хто може подати заявку на фінансову допомогу

Українці, які рятуються від війни в Польщі, отримають таку допомогу нарівні з поляками. Вони повинні відповідати таким критеріям:

є батьками або опікунами дитини, що навчається у польській школі;

у них є дозвіл на постійне проживання в Польщі або вони підпадають під дію спеціального закону про допомогу громадянам України (військові біженці);

у них є номер PESEL на себе і дитину.

Як оформити заявку на виплату

Потрібно надати:

індивідуальний номер PESEL;

польський номер телефону та електронну пошту;

рахунок в польському банку.

Заявку батьки можуть подати на порталі Emp@tia MRiPS, на сайті PUE ZUS, а також за допомогою електронного банкінгу.

Приймання заявок триватиме до 30 листопада 2022 року. Детальна інструкція, як подати заявку через портал ZUS, є на сайті.

Джерело: VisitUkraine.today