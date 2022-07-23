Июль, 22 в 21:15

Работу для тех, кто не имеет профессии и опыта, найти возможно, она есть. Вакансий, конечно, в разы меньше, чем до начала горячей фазы войны. Но такая ситуация сегодня в целом на рынке труда.

Итак, больше всего сегодня нуждаются и готовы брать работников в сфере обслуживания, продажах-закупках и на рабочие специальности.

– Что важно для этих сфер? Умение коммуницировать, а в случае рабочих специальностей — иметь силы и здоровье. И в принципе вы сможете проявить себя. Также мы недавно проводили исследования вакансий, на которые наибольшая очередь кандидатов стоит. Интересно, что первое место занимает вакансия администратор салона красоты. За день на нее — 18 отзывов, если вакансия будет висеть 10 дней, то на нее будет 180 отзывов, это 180 кандидатов на одну вакансию. И мы понимаем, что для этой вакансии важно умение общаться, коммуницировать, – констатирует пиар-директор портала Work.ua Максим Пилипенко.

Много вариантов работы в сфере продаж: менеджеры по продажам и работники в ритейле – это кассиры, продавцы, администраторы торговых залов.

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– Такие предложения работы составляют большую часть вариантов в категории Без опыта работы. Есть много предложений в сфере транспорта и логистики, есть вакансии для производственного персонала, административного персонала, банки, инвестиции, лизинг. Предлагают варианты работы для работников без опыта работы или для тех, кто только начинает свой карьерный путь. К примеру, банки приглашают на позиции менеджеров по продажам кредита и кассиров. Банки готовы брать людей без опыта работы и обучать их, — отмечает Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua.

Вакансии среди рабочих специальностей – это упаковщик на производстве (9 тыс. грн), разнорабочий (10-15 тыс. грн), сортировщик (9 тыс. грн), цветовод (9-15 тыс. грн).

По сути, на такой работе важно придерживаться только определенных алгоритмов действий. Обучение этому кандидат проходит прямо на производстве, оно занимает несколько дней и работник готов.

Без опыта работы готовы брать на следующие должности: повар фастфуда (300 грн в день), повар-унивесрал (9,5-13 тыс. грн), официант (500 грн в день + чаевые).

Также отдельно стоит выделить вакансию оператора call-центра (15-20 тыс. грн).

– Вакансия начального уровня, предусматривающая обучение. И чем интересна эта профессия? Что можно попасть в компанию большого уровня, например мобильного оператора, и карьерно расти в этой компании. Чем еще она интересна — что оператором можно сейчас работать удаленно, компании приспособились. Для работы нужно иметь только устройство и доступ к интернету, и компании часто этим обеспечивают, – поясняет Максим Пилипенко.

Если говорить о зарплате, то в сфере продаж средняя заработная плата – это 10-12 тыс. грн. Менеджеры по продажам, работники call-центра – 15 800 грн. В сфере транспорта и логистики зарплаты немногим менее 19 тыс. грн.

В производственной сфере хотя и рук не хватает, и такие работники очень востребованы, однако заработные платы достаточно низкие – часто нет и 10 тыс. грн. Для административного персонала, банковской сферы тоже зарплаты небольшие – в среднем 12–15 тыс. грн.

Отдельно стоит сказать о вакансиях для велосипедистов и водителей со своим авто. Здесь нужно иметь опыт и навыки вождения. И можно работать в доставке и логистике.

Если взять столицу, в среднем для водителей более 200 вакансий. Много вакансий для водителей такси. Также ищут водителей-международников, водителей тяжеловесного транспорта, водителей-экспедиторов.