Липень, 22 в 21:15

Роботу для тих, хто не має фаху й досвіду, знайти можливо, вона є. Вакансій, звісно, в рази менше, аніж до початку гарячої фази війни. Але така ситуація сьогодні загалом на ринку праці.

Отже, найбільше сьогодні потребують і готові брати працівників у сфері обслуговування, продажах-закупівлях і на робочі спеціальності.

– Що важливо для цих сфер? Вміння комунікувати та у випадку робочих спеціальностей мати сили і добре здоров’я. І в принципі ви зможете себе проявити. Також ми нещодавно проводили дослідження вакансій, на які найбільша черга кандидатів стоїть. Цікаво, що перше місце займає вакансія адміністратор салону краси. За день на неї 18 відгуків, якщо вакансія висітиме 10 днів, то на неї буде 180 відгуків, це 180 кандидатів на одну вакансію. І ми розуміємо, що для цієї вакансії важливе вміння спілкуватися, комунікувати, – констатує піар-директор порталу Work.ua Максим Пилипенко.

Багато варіантів роботи у сфері продажів: менеджери з продажу та працівники в ритейл – це касири, продавці, адміністратори торгових залів.

Зараз дивляться

– Такі пропозиції роботи складають більшу частку варіантів в категорії Без досвіду роботи. Є досить багато пропозицій у сфері транспорту та логістики, є вакансії для виробничого персоналу, адміністративного персоналу, банки, інвестиції, лізинг. Пропонують варіанти роботи для працівників без досвіду роботи або для тих, хто лише починає свій кар’єрний шлях. Наприклад, банки запрошують на позиції менеджерів з продажів кредиту та касирів. Банки готові брати людей без досвіду роботи і навчати їх, – наголошує Руслана Березівська, керівниця експертно-аналітичного центру grc.ua.

Вакансії серед робітничих спеціальностей – це пакувальник на виробництві (9 тис. грн), різнороб (10-15 тис. грн), сортувальник (9 тис. грн), квітникар (9-15 тис. грн).

По суті, на такій роботі важливо дотримуватися лише певних алгоритмів дій, це навчання кандидат проходить прямо на виробництві, воно займає кілька днів, і працівник готовий.

Без досвіду роботи готові брати на такі посади: кухар фастфуду (300 грн на день), кухар-унівесрал (9,5-13 тис. грн), офіціант (500 грн на день + чайові).

Також окремо варто виділити вакансію оператора call-центру (15-20 тис. грн).

– Вакансія початкового рівня, яка передбачає навчання. І чим цікава ця професія? Що можна потрапити в компанію великого рівня, наприклад мобільного оператора, і кар’єрно зростати у цій компанії. Чим ще вона цікава – що оператором можна зараз працювати віддалено, компанії пристосувалися. Для роботи треба мати лише пристрій і доступ до інтернету, і то компанії часто цим забезпечують, – зауважує Максим Пилипенко.

Якщо говорити про зарплату, то в сфері продажів середня заробітна плата – це 10-12 тис. грн. Менеджери з продажу, працівники call-центру – 15 800 грн. У сфері транспорту та логістики зарплати трохи менші за 19 тис. грн.

У виробничій сфері, хоча і рук бракує, і такі працівники дуже затребувані, проте заробітні плати досить низькі – часто немає і 10 тис. грн. Для адміністративного персоналу, банківської сфери теж зарплати невеличкі – в середньому 12-15 тис. грн.

Окремо варто сказати про вакансії для велосипедистів і водіїв зі своїм авто. Тут потрібно мати досвід і навички водіння. І можна працювати в доставці та логістиці.

Якщо взяти столицю, в середньому для водіїв більше 200 вакансій. Багато вакансій для водіїв таксі. Також шукають водіїв-міжнародників, водіїв великовагового транспорту, водіїв-експедиторів.