Июль, 21 в 22:39

Сезонной работы в Украине в этом году крайне мало, а имеющиеся вакансии предлагают невысокую зарплату.

Обычно сезонной работой было три категории вакансий: это, во-первых, сезонные работники по сбору сельскохозяйственной продукции – ягод, фруктов, овощей.

Сезонные работники нужны были в кафе, рестораны, гостиницы в курортных зонах, а также на торговые точки продажи напитков, фруктов, овощей и мороженого.

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– Понятно, что сегодня таких вакансий гораздо меньше. Если говорить о сезонных вакансиях в HoReCa, то сегодня эта сфера страдает очень сильно от войны, она не оправилась от предыдущего кризиса, коронакризиса. И на сегодняшний день только 11% людей работают на отдых этим летом, то есть курортного сезона не будет ни в горах, ни в других регионах Украины, – отмечает Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра grc.ua.

Что курортного сезона не будет, подтверждает исследование и коллег по рынку Work.ua. Среди других вопросов во время исследования задавали такие: “Планируете ли вы отпуск этим летом?” – и 95% опрошенных ответили “Нет, не планирую”.

– Причины были следующие: 56% будут активно искать работу, 18% сейчас без работы, их уволили, 14% будут работать, 6% в вынужденном бесплатном отпуске, и 1% занимаются волонтерством или защищают Украину на фронте. То есть из этого опроса ясно, что сейчас украинцам не до отпусков. Сейчас пора работать, помогать армии, – объяснил пиар-директор портала Work.ua Максим Пилипенко.

Поэтому вакансий немного, но все же они есть. В комплексы отдыха ищут поваров, кальянников, официантов, горничных, посудомойщиков, садоводов, администраторов гостиниц и ресторанов.

Повара или официанта ищут в Тернополь, продавца в кафе на озере Свитязь, работников в детские лагеря. Нужны врач-педиатр, вожатая, повар. Зарплаты от 10 до 15 тыс. грн в среднем.

Рассмотрим конкретные примеры. К примеру, за работу врача-педиатра в детском лагере на Западной Украине предлагают зарплату 14-15 тыс. грн (500 грн в день).

За работу повара в детском летнем лагере в Хмельницком готовы платить 9 тыс. грн. Однако такая работа предлагается только к концу лета.

В комплекс отдыха в западном регионе ищут повара для приготовления бургеров, хот-догов, и обещают зарплату 12-16 тыс. грн.

Ищут сезонных работников и в сельскохозяйственном секторе: это и комбайнеры, и трактористы, разнорабочие, работники на ручной сбор продукции.

Заработные платы колеблются от 6,5 тыс. грн и максимум до 12, в редких случаях – 15 тыс. грн.

– Есть предложения вакансий на производство мороженого, это тоже сезонный вариант. Однако в целом всех сезонных вариантов подработки меньше, чем есть за границей. Обычно украинцы ездили на сезонные работы в Европу, и это была нормальная практика для многих. Довольно большую долю таких сезонных работников составляли педагоги, у которых достаточно небольшие зарплаты, а их отпуска позволяли уехать и заработать какую-то копейку, и немаленькую копейку, и вернуться назад. Сейчас тоже такие варианты есть, однако мы понимаем, что те, кто захотел и смог уехать, они уже уехали. И уехали не на работу, – говорит Руслана Березовская.

Из тех вакансий сезонной работы за границей, которые сегодня есть для украинцев – вакансии сборщиков ягод в Польше, Хорватии, Эстонии.

Также актуальна работа в теплицах в Норвегии, Великобритании и в фермерских хозяйствах разных стран Европы.