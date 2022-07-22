Июль, 22 в 13:59

В подразделениях российской армии преуспевает анархия и коррупция.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта с женой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Солдат отметил, что тем, кто отказывается от дальнейшего участия в войне, угрожают концлагерем в “ЛДНР”.

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– Здесь ходят пьяные, бухают. Никто, короче, ничего не делает, гонят самогон и вообще ничего не происходит. Ну здесь, короче, анархия, произвол и коррупция. Не знаю, как это объяснить, но меня пока чувство не покинуло, что я здесь на своем месте, — сказал оккупант.

Также он добавил, что в результате атаки БПЛА девять военнослужащих были ранены, а командир погиб.

Ранее российский оккупант рассказал об убийствах в Украине. По его словам, он выстрелил в женщину и мужчину, который на коленях просил сохранить ему жизнь.

Солдат отметил, что украинские военные почти полностью уничтожили его батальон, а за ночь сожгли 50 российских танков.