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Факти / Україна / Суспільство

Тут повний фарш: окупант скаржиться на втрати і закликає рідних “не вірити новинам”

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Тут повний фарш: окупант скаржиться на втрати і закликає рідних “не вірити новинам”
Фото: Depositphotos

Російські військові скаржаться рідним на те, що зазнають великих втрат внаслідок дій Збройних сил України.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта з подругою, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами солдата, вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки, але це не допомогло їм уникнути втрат.

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– Мене контузило, ліве вухо відмовило повністю, ну дупа повна. У нас із роти десятеро людей залишилось. Було 107, залишилось десять. Нас всього ні*уя залишилося, тому не факт, що ми повернемось. Найімовірніше, я вже не приїду, – сказав окупант.

Російський військовий, який зараз перебуває у місті Ізюм Харківської області, не впевнений, що повернеться додому живим.

– Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих до*уя, танків розбитих до*уя, всього до*уя. Я тобі серйозно кажу, – розповів солдат РФ.

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