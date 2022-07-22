Липень, 22 в 16:40

Російські військові скаржаться рідним на те, що зазнають великих втрат внаслідок дій Збройних сил України.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта з подругою, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами солдата, вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки, але це не допомогло їм уникнути втрат.

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– Мене контузило, ліве вухо відмовило повністю, ну дупа повна. У нас із роти десятеро людей залишилось. Було 107, залишилось десять. Нас всього ні*уя залишилося, тому не факт, що ми повернемось. Найімовірніше, я вже не приїду, – сказав окупант.

Російський військовий, який зараз перебуває у місті Ізюм Харківської області, не впевнений, що повернеться додому живим.