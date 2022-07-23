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Факти / Україна / Суспільство

На окупованій частині Запоріжжя заблокували Facebook, Twitter і YouTube

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Google
Фото: Unsplash

На окупованій частині Запорізької області російські загарбники сповільнили роботу пошукової системи Google, а також заблокували соціальні мережі Facebook та Twitter та відеохостинг YouTube.

Про це повідомляють кремлівські пропагандистські ресурси такі як РІА Новости і ТАСС, посилаючись на слова “призначених” росіянами псевдокерівників.

— Сервіси Facebook, Twitter та YouTube з 23 червня заблоковані на окупованій території Запорізької області.., а роботу сервісів Google уповільнено, – йдеться у повідомленні.

Загарбники пишуть, що ресурси нібито блокують “достовірну інформацію про відновлення життя регіону”, а також випустили черговий фейк, що ці соціальні мережі нібито “закликають до насильства”.

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Окупанти пригрозили, що заборонять також і пошукову систему Google, якщо вони “не візьмуться за розум”.

Водночас, колаборанти на Херсонщині заявили, що заблокували пошуковик Google. Також відключені YouTube і Viber. Так званий заступник керівника окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов назвав ці сервіси “шкідливими”.

Джерело: Українська правда
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