У Києві затримали росіянина, який може бути причетним до ворожих ДРГ

Липень, 26 в 14:22

У Києві військовослужбовці Нацгвардії затримали чоловіка, який може бути причетним до діяльності диверсійно-розвідувальної групи Російської Федерації.

Зазначається, що він здійснював фотозйомку на фоні об’єктів стратегічного значення, після чого намагався швидко покинути територію, що була під охороною.

– Чоловік виявився уродженцем Камчатської області, що має громадянство України та, за його словами, до столиці прибув на декілька днів, аби відбудувати міст в одному з населених пунктів області, – йдеться у повідомленні.

При собі затриманий мав лише документи та мобільний телефон, в галереї якого гвардійці виявили фото об’єктів стратегічного значення, а також номери телефонів, що зареєстровані на території Росії.

Зараз дивляться

Раніше у Києві затримали чоловіка, який передавав ворогу дані про ЗСУ та тероборону.

За даними слідства, підозрюваний з квітня 2022 року збирав дані та фотографував місця дислокації українських військовослужбовців. Через один з месенджерів він передавав інформацію громадянці РФ.