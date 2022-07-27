Июль, 27 в 19:15

Во время обороны государства в боях под Бахмутом погиб украинский журналист Александр Савоченко. После начала полномасштабной войны России против Украины он отправился защищать страну.

Об этом рассказал журналист Алексей Гордеев. По его словам, он пересекся с ним в середине марта, когда для французских журналистов организовывал поездку на оборонные рубежи Юга Киева.

– Александр был очень амбициозным и энергичным. Его, кажется, мобилизовали в качестве офицера в 72 бригады. Он хотел напрямую защищать Украину от российских войск, — объяснил Гордеев.

До начала российской агрессии журналист работал на телеканале СТБ, в информационном агентстве Франс Пресс и Суспільном. Савоченко создавал аналитические сюжеты, в частности, об экономике и политике.

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У Савоченко остались жена, родители, старший брат и бабушка. Похороны украинского защитника состоятся в родном селе – Полесском Черниговской области.

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Фото: Александр Савоченко