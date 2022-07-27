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Факти / Україна / Суспільство

У боях під Бахмутом загинув журналіст Олександр Савоченко

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У боях під Бахмутом загинув журналіст Олександр Савоченко

Під час оборони держави у боях під Бахмутом загинув український журналіст Олександр Савоченко. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він пішов захищати країну.

Про це розповів журналіст Олексій Гордєєв. За його словами, він перетнувся з ним у середині березня, коли для французьких журналістів організовував поїздку на оборонні рубежі Півдня Києва.

– Олександр був дуже амбітним та енергійним. Його, здається, мобілізували як офіцера до 72 бригади. Він хотів безпосередньо обороняти Україну від російських військ, – пояснив Гордєєв.

До початку російської агресії журналіст працював на телеканалі СТБ, в інформаційному агентстві Франс Прес та Суспільному. Савоченко створював аналітичні сюжети, зокрема, про економіку та політику.

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У Савоченка залишились дружина, батьки, старший брат та бабуся. Похорони українського захисника відбудуться у рідному селі – Поліському на Чернігівщині.

Фото: Олександр Савоченко

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