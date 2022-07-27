Июль, 27 в 20:01

Во время обороны Украины от полномасштабной российской агрессии погиб 28-летний военный летчик, имевший звание Героя Украины, Александр Кукурба. Майор погиб 26 июля, защищая небо Украины.

Военный был начальником разведки штаба 299 бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины. Летчик имеет звание Героя Украины и удостоен орденом Золотая звезда, которым его отметил президент Владимир Зеленский 14 апреля за личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, военному летчику присвоили ордена Богдана Хмельницкого II и III ступеней.

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В Нижневербежской общине, откуда Курурба был родом, объявили 27-29 июля днями траура. Прощание состоится 28 июля, его просят встретить около 14.00-14.30 живым коридором почета по направлению Коломыи к Верхнему Вербежу.

А в 19.00 начнется чтение Псалтиря в селе Верхний Вербеж по ул. Леси Украинки, 24. Отправка чина похорон начнется 29 июля в 11.00.

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Источник: Нижневербежский сельский совет