Липень, 27 в 17:59

Український парламент проголосував за виплати громадянам, які отримали звання Герой України та орден Богдана Хмельницького.

Про це на своєму Telegram каналі повідомив депутат Верховної Ради від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Виплати для тих, кому були вручені державні нагороди:

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у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка;

у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – лицарям ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів (повні лицарі);

у розмірі 1-ї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, – кавалерам ордена За мужність трьох ступенів (повні 2 кавалери);

у розмірах від 3-х до 1-ї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, лицарів ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена За мужність трьох ступенів (повні кавалери).

Президент Володимир Зеленський регулярно присвоює українським військовослужбовцям державні нагороди, про які, зокрема, оголошує під час своїх традиційних вечірніх звернень.

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Джерело: Гончаренко