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Факти / Україна / Суспільство

Загинув військовий льотчик і Герой України Олександр Кукурба

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Загинув військовий льотчик і Герой України Олександр Кукурба
Фото: Офіс президента

Під час оборони України від повномасштабної російської агресії загинув 28-річний військовий льотчик, який мав звання Героя України, Олександр Кукурба. Майор загинув 26 липня, захищаючи небо України.

Військовий був начальником розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних сил України. Льотчик має звання Героя України та удостоєний орденом Золота зірка, якою його відзначив президент Володимир Зеленський 14 квітня за особисту мужність та героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, військовому льотчику присвоїли ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів.

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У Нижньовербізькій громаді, звідки Курурба був родом, оголосили 27-29 липня днями жалоби. Прощання відбудеться 28 липня, його просять зустріти близько 14.00-14.30 живим коридором пошани з напрямку Коломиї до Верхнього Вербіжа.

А о 19.00 розпочнеться читання Псалтиря у селі Верхній Вербіж по вул. Лесі Українки, 24. Відправлення чину похорону розпочнеться 29 липня о 11.00.

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Джерело: Нижньовербізька сільська рада

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