Липень, 30 в 13:59

Люди, які отримуватимуть громадянство України, повинні упродовж двох років підтвердити знання Конституції та української історії. Це прописано в законопроєкті, який нещодавно був зареєстрований у Верховній Раді.

Про деталі проєкту закону щодо комплексного іспиту для набуття громадянства України розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він наголосив, що непідтвердження знань Конституції та історії може призвести до позбавлення людини громадянства України.

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– Проєкт закону передбачає, що люди, які набувають громадянство України, зокрема ті, хто мають значні заслуги перед Українською державою, ті, хто боронять Україну у лавах Збройних сил, ті, хто мають державні нагороди, їхні діти тощо, після отримання українського громадянства впродовж двох років мають підтвердити знання Конституції України та історії України. Непідтвердження цих знань може призвести до позбавлення громадянства, – зазначив Немчінов.

Міністр також припустив, що претенденти на громадянство підтверджуватимуть достатній рівень знання української мови за тією ж процедурою, яка діє для держслужбовців та осіб, котрі обіймають публічні посади.

– Думаю, що тут буде найпростіше, тому що є ціла мережа сертифікованих центрів, які проводять таке тестування. Найімовірніше, як під час вступу на державну службу, на них буде покладено обов’язок проводити тестування, можливо, у розширеному режимі, – повідомив Немчінов.

За його словами, хто прийматиме іспит та в якій формі, вирішить Кабінет міністрів своїми підзаконними актами (вже після ухвалення законопроєкту в Раді).

Немчінов звернув увагу на те, що достатній рівень володіння українською мовою вже був умовою набуття громадянства України, проте це не було закріплено якимись законодавчими актами.

В травні на сайті президента України була зареєстрована петиція про запровадження обовʼязкового іспиту для отримання українського громадянства. Після того, як вона набрала 25 тис. голосів, її розглянув президент Володимир Зеленський. Він доручив прем’єру Денису Шмигалю опрацювати це питання.

28 липня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про умови для набуття громадянства України. Йдеться про запровадження комплексного іспиту з історії України, основ Конституції, а також визначення рівня володіння державною мовою.