Передвижение россиян невозможно: в Херсоне вывели из строя Антоновский железнодорожный мост
В Херсоне Вооруженные силы Украины вывели из строя Антоновский железнодорожный мост. Это значительно усложняет логистику российской армии в Херсонской области.
Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, после удара ВСУ невозможно передвижение российской техники через этот мост.
— Антоновский железнодорожный мост в Херсоне тоже все! Передвижение российской техники по нему невозможно. Спасибо нашим ВСУ, — отметил Хлань.
Накануне в британской разведке заявили, что Херсон после ударов ВСУ по Антоновскому мосту фактически отрезан от остальных оккупированных Россией территорий.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что в случае отступления российские войска взорвали бы все мосты в Херсонской области, чтобы ВСУ не смогли перебросить силы для штурма оккупантов.