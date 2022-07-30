Июль, 30 в 14:23

В Херсоне Вооруженные силы Украины вывели из строя Антоновский железнодорожный мост. Это значительно усложняет логистику российской армии в Херсонской области.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, после удара ВСУ невозможно передвижение российской техники через этот мост.

— Антоновский железнодорожный мост в Херсоне тоже все! Передвижение российской техники по нему невозможно. Спасибо нашим ВСУ, — отметил Хлань.

Накануне в британской разведке заявили, что Херсон после ударов ВСУ по Антоновскому мосту фактически отрезан от остальных оккупированных Россией территорий.

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Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что в случае отступления российские войска взорвали бы все мосты в Херсонской области, чтобы ВСУ не смогли перебросить силы для штурма оккупантов.