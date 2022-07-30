Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Передвижение россиян невозможно: в Херсоне вывели из строя Антоновский железнодорожный мост

Юля Захарченко, редактор ленты
Передвижение россиян невозможно: в Херсоне вывели из строя Антоновский железнодорожный мост
Фото: Факты ICTV

В Херсоне Вооруженные силы Украины вывели из строя Антоновский железнодорожный мост. Это значительно усложняет логистику российской армии в Херсонской области.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, после удара ВСУ невозможно передвижение российской техники через этот мост.

— Антоновский железнодорожный мост в Херсоне тоже все! Передвижение российской техники по нему невозможно. Спасибо нашим ВСУ, — отметил Хлань.

Фото: Факты ICTV

Накануне в британской разведке заявили, что Херсон после ударов ВСУ по Антоновскому мосту фактически отрезан от остальных оккупированных Россией территорий.

Сейчас смотрят

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что в случае отступления российские войска взорвали бы все мосты в Херсонской области, чтобы ВСУ не смогли перебросить силы для штурма оккупантов.

Читайте
Есть три сценария: Жданов рассказал, что ждет россиян в Херсоне

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка