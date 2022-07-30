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Факти / Україна / Суспільство

Під Херсоном ЗСУ знищили російські запаси боєприпасів та пального

Юля Захарченко, редакторка стрічки
український воїн
Фото: Depositphotos

У Херсонській області вночі Збройні сили України знищили російські запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів у Бериславському районі, а у Новій Каховці набагато зменшили ворожі запаси пального та значно ускладнили логістику російської армії.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь. Згідно з повідомленням, українські ракетно-артилерійські підрозділи посилено контролюють вогнем транспортні та логістичні шляхи, на які розраховує ворог у своїх стратегічних планах.

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За даними ОК Південь, росіяни намагаються вести бойові дії, пробуючи знайти способи для відновлення логістичних маршрутів РФ, підтягування резервних сил, маневру військами та засобами.

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