Август, 01 в 23:53

Получение денежной помощи от международных организаций, которую украинцы называют помощью от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

— К началу отопительного сезона, до тех пор, пока субсидии будут начисляться, мы уже готовим проект постановления, которым вот эти международные пособия внесем в перечень не влияющих на получение субсидии. Мы понимаем, что этим людям и так сложно. Цель государства – поддержать и помочь, а не дать одну помощь, а уменьшить другую. Поэтому вопрос будет выровнен. Эта помощь не повлияет на расчет субсидий для семей, имеющих право на субсидию, – подчеркнула Оксана Жолнович.

Также помощь от международных организаций не отменяет пособий и льгот от государства.

Международные организации предоставляют украинским гражданам, в частности, уязвимым категориям, денежную помощь в сумме 2,2 тыс. грн в месяц. В приоритете внутренне-перемещенное лицо, человек с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в частности, среди ВПЛ.