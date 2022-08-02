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Факты / Украина / Общество

Заберут ли субсидию после получения помощи от международных организаций — ответ Минсоцполитики

Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Юля Захарченко, редактор ленты
українські гроші
Фото: Depositphotos

Получение денежной помощи от международных организаций, которую украинцы называют помощью от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

— К началу отопительного сезона, до тех пор, пока субсидии будут начисляться, мы уже готовим проект постановления, которым вот эти международные пособия внесем в перечень не влияющих на получение субсидии. Мы понимаем, что этим людям и так сложно.

Цель государства – поддержать и помочь, а не дать одну помощь, а уменьшить другую. Поэтому вопрос будет выровнен. Эта помощь не повлияет на расчет субсидий для семей, имеющих право на субсидию, – подчеркнула Оксана Жолнович.

Также помощь от международных организаций не отменяет пособий и льгот от государства.

Международные организации предоставляют украинским гражданам, в частности, уязвимым категориям, денежную помощь в сумме 2,2 тыс. грн в месяц. В приоритете внутренне-перемещенное лицо, человек с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в частности, среди ВПЛ.

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