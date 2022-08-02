Серпень, 01 в 23:53

Отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, яку українці між собою називають допомога від ООН, не вплине на можливість отримати субсидію. Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

– До початку опалювального сезону, до того часу, поки субсидії будуть нараховуватися, ми вже готуємо проєкт постанови, яким ось ці міжнародні допомоги внесемо в перелік таких, які не впливають на отримання субсидії. Ми розуміємо, що цим людям і так складно. Мета держави – підтримати та допомогти, а не дати одну допомогу, а зменшити іншу. Тому питання буде вирівняне. Ця допомога не вплине на розрахунок субсидій для сімей, які мають право на субсидію, – наголосила Оксана Жолнович.

Також допомога від міжнародних організацій не скасовує допомоги та пільг від держави.

Міжнародні організації надають українським громадянам, зокрема, вразливим категоріям, грошову допомогу в сумі 2,2 тис. грн на місяць. У пріоритеті внутрішньо-переміщена особа, людина з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема, з-поміж ВПО.