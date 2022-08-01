Кубраков назвал сроки, когда начнется движение грузов из трех портов Украины

Август, 01 в 13:41

В трех украинских портах начнется движение грузов на вход и выход в конце этой недели — начале следующей.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире информационного телемарафона.

— Два порта – Одесса и Черноморск готовы. На этой неделе мы будем как отправлять из них суда, так и ожидаем входа. До конца недели мы надеемся, что порт Южный будет тоже готов – с конца недели – в начале следующей начнут и отправляться, и поступать суда, – сказал он.

По словам министра, если эта инициатива будет работать, то в скором времени правительство перейдет к консультациям по возобновлению работы порта Николаева.

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Кубраков подчеркнул, что поскольку в Николаеве активные боевые действия, то местный порт не включен в первый этап.

— Но мы ничего не забываем и над этим тоже будем работать. Мы очень хотим это сделать, – объяснил он.

Министр отметил, что если морские порты заработают, судоходство будет безопасным и будет выполнен минимальный план – вывезено 3 млн тонн аграрной продукции, а это принесет $1 млрд в месяц. Кубраков считает, что Украина могла бы обеспечивать до 5-6 млн тонн экспорта аграрной продукции ежемесячно.

1 августа из порта Одессы вышло первое грузовое судно с украинским продовольствием со времени полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Речь идет о судне RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, которое следует в порт Триполи в Ливане. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы