Кубраков назвав терміни, коли розпочнеться рух вантажів із трьох портів України
В трьох українських портах розпочнеться рух вантажів на вхід та вихід наприкінці цього тижня – на початку наступного.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі інформаційного телемарафону.
— Два порти – Одеса і Чорноморськ готові. Цього тижня ми будемо як відправляти з них судна, так і очікуємо на вхід. До кінця тижня ми сподіваємось, що порт Південний буде теж готовий. Із кінця тижня – на початку наступного почнуть і відправлятися, і заходити судна, – сказав він.
За словами міністра, якщо ця ініціатива працюватиме, то незабаром уряд перейде до консультацій щодо відновлення роботи порту Миколаєва.
Кубраков наголосив, що оскільки у Миколаєві активні бойові дії, то місцевий порт не внесли до першого етапу.
— Але ми нічого не забуваємо і над цим також будемо працювати. Ми дуже хочемо це зробити, – пояснив він.
Міністр зазначив, якщо морські порти запрацюють, судноплавство буде безпечним і буде виконаний мінімальний план – вивезено 3 млн тонн аграрної продукції, а це принесе $1 млрд на місяць. Кубраков вважає, що Україна могла б забезпечувати до 5-6 млн тонн експорту аграрної продукції щомісячно.
1 серпня з порту Одеси вийшло вийшло перше вантажне судно з українським продовольством з часу повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Йдеться про судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне, яке прямує до порту Триполі у Лівані. На його борту 26 тис. тонн української кукурудзи.