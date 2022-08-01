Серпень, 01 в 13:41

В трьох українських портах розпочнеться рух вантажів на вхід та вихід наприкінці цього тижня – на початку наступного.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі інформаційного телемарафону.

— Два порти – Одеса і Чорноморськ готові. Цього тижня ми будемо як відправляти з них судна, так і очікуємо на вхід. До кінця тижня ми сподіваємось, що порт Південний буде теж готовий. Із кінця тижня – на початку наступного почнуть і відправлятися, і заходити судна, – сказав він.

За словами міністра, якщо ця ініціатива працюватиме, то незабаром уряд перейде до консультацій щодо відновлення роботи порту Миколаєва.

Зараз дивляться

Кубраков наголосив, що оскільки у Миколаєві активні бойові дії, то місцевий порт не внесли до першого етапу.

— Але ми нічого не забуваємо і над цим також будемо працювати. Ми дуже хочемо це зробити, – пояснив він.

Міністр зазначив, якщо морські порти запрацюють, судноплавство буде безпечним і буде виконаний мінімальний план – вивезено 3 млн тонн аграрної продукції, а це принесе $1 млрд на місяць. Кубраков вважає, що Україна могла б забезпечувати до 5-6 млн тонн експорту аграрної продукції щомісячно.

1 серпня з порту Одеси вийшло вийшло перше вантажне судно з українським продовольством з часу повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Йдеться про судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне, яке прямує до порту Триполі у Лівані. На його борту 26 тис. тонн української кукурудзи.