Серпень, 01 в 19:37

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію №22/145362-еп про заборону видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці.

Відповідну петицію підтримали понад 25 тис. громадян.

Глава держави нагадав, що порядок оповіщення військовозобов’язаних про призов та вручення повісток регулюється відповідними актами Кабінету міністрів, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

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Зеленський повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов’язок i військову службу.

Президент нагадав, що захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України, а через повномасштабну агресію Росії в країні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.

Петиція з проханням заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці була створена 29 червня. Станом на 1 серпня вона набрала 26 740 підписів – для розгляду президентом потрібно 25 тис.

Водночас у ЗСУ запевняють, що повістка – це не квиток на передову. І роздавати її в людних місцях не заборонено. Адже держава, що воює, має знати свій мобілізаційний потенціал.

У Генштабі наголошують, що відразу із військкомату на фронт нікого не посилають. Але на передовій військові наполягають, що вручення повісток не має бути покаранням, бо це принижує наші ЗСУ і не зміцнює обороноздатність.