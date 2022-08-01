Серпень, 01 в 13:44

У серпні середня місячна температура очікується в діапазоні +20 +25, у Карпатах – до +17 +19 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру кажуть, що такі показники перевищують норму на 1,5-2 градуси.

Водночас кількість опадів, за їхніми прогнозами, має бути в межах 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, що вважається нормою для останнього місяця літа.

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Середня температура у серпні, згідно з багаторічними спостереженнями, становить +18 +22, у південних, південно-східних областях та в Криму +23 +24,8, у гірських районах +16 +19, на високогірʼї Карпат +13 градусів.

Найвища для цього місяця температура становила +35,7 +39,8, на Півдні, Сході, у більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями +40 +42.

Температурний мінімум – 0 +7, на півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму +8 +13, у Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями 0,1 -2,3.

Наприкінці серпня спостерігалися заморозки на поверхні грунту, крім Півдня та більшості центральних областей.

Щодо опадів – їх середня місячна кількість становить 30-69 мм.