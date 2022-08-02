Август, 02 в 1:06

Национальный банк Украины инициировал благотворительную акцию Смелая гривна, собранные средства из которой перечислят на нужды ВСУ. В течение трех месяцев будет продолжаться сбор монет номиналами 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 грн.

По данным НБУ, пункты приема монет будут работать с 1 августа до 31 октября 2022 года по всей Украине в отделениях уполномоченных банков – Ощадбанк и ПУМБ.

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В НБУ предположили, что общины определенного района, жилищного комплекса, на работе или других сообществах могут организовать коллективный сбор средств, которые направят на помощь Вооруженным силам Украины.

Заместитель председателя правления АО Ощадбанк Антон Тютюн отметил, что название акции этого года Смелая гривна — очень символичное. Ведь именно смелость стала той характеристикой украинцев, которые приближают нашу победу в полномасштабной войне, начатой ​​Россией.

В обороте находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. Значительное количество разменных монет часто не используют граждане для наличных расчетов, оставляя монеты в копилках или карманах.

В НБУ отметили, что 5 млрд грн – это около 70 современных беспилотников BAYRAKTAR, или 25 реактивных артиллерийских систем залпового огня HIMARS, или 50 танков Т-90, или 150 машин боевой пехоты.