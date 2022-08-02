Серпень, 02 в 1:06

Національний банк України ініціював благодійну акцію Смілива гривня, зібрані кошти з якої перерахують на потреби ЗСУ. Протягом трьох місяців триватиме збір монет номіналами 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 грн.

За даними НБУ, пункти прийому монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року по всій Україні у відділеннях уповноважених банків – Ощадбанк та ПУМБ.

Зараз дивляться

У НБУ припустили, що громади певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах можуть організувати колективний збір коштів, які спрямують на допомогу Збройним силам України.

Заступник голови правління АТ Ощадбанк Антон Тютюн зазначив, що назва цьогорічної акції Смілива гривня – дуже символічна. Адже саме сміливість стала тією характеристикою українців, які наближають нашу перемогу у повномасштабній війні, розпочатій Росією.

В обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму понад 5 млрд грн. Значну кількість розмінних монет часто не використовують громадянами для готівкових розрахунків, залишаючи монети у скарбничках чи кишенях.

У НБУ зазначили, що 5 млрд грн – це приблизно 70 сучасних безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.