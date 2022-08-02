Август, 02 в 20:46

Дрон украинского производства SKIF, который помогает нашим военным на фронте, однако не принимая непосредственного участия в боевых действиях.

Беспилотник может совершать быструю фотосъемку поверхности земли с воздуха, имея точную привязку к географическим координатам.

БПЛА имеет мощную камеру (разрешение 61 МП с точностью до 1 см на пиксель), с помощью которой оператор сможет рассмотреть даже мельчайшие детали.

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Беспилотный летательный аппарат оснащен двухчастотной системой спутниковой навигации, которая работает на определение параметров движения для наземных, водных и воздушных объектов, а также обеспечит точность координат этих целей.

Украинский дрон SKIF подойдет для различных задач: осмотра дорог, измерения поля, наблюдения за урожаем или состоянием крупных объектов (например, трубопроводов, военных складов или других), оценки последствий непогоды. В условиях военного положения БПЛА могут зафиксировать разрушения после обстрелов врага.