Серпень, 02 в 20:46

Дрон українського виробництва SKIF, який допомагає нашим військовим на фронті, проте не бере безпосередню участь у бойових діях.

Безпілотник може здійснювати швидку фотозйомку поверхні землі з повітря, маючи точну прив’язку до географічних координат.

БПЛА має потужну камеру (роздільна здатність 61 МП з точністю до 1 см на піксель), за допомогою якої оператор зможе роздивитися навіть найдрібніші деталі.

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Безпілотний літальний апарат оснащений двочастотною системою супутникової навігації, яка працює на визначення параметрів руху для наземних, водних та повітряних об’єктів, а також забезпечить точність координат цих цілей.

Український дрон SKIF підійде для різноманітних завдань: огляду доріг, вимірювання поля, спостереження за врожаєм чи станом великих об’єктів (наприклад, трубопроводів, військових складів чи інших), оцінювання наслідків негоди. В умовах воєнного стану БПЛА можуть зафіксувати руйнування після обстрілів ворога.