Как найти исполнительное производство по его номеру — инструкция
Найти свое исполнительное производство можно с помощью Автоматизированной системы (Реестра) от Министерства юстиции.
Реестр исполнительных производств — это автоматизированная система данных, которая доступна для использования и работы в электронном варианте.
Как найти исполнительное производство по его номеру — узнавали Факты ICTV.
Что можно найти в реестре
В нем зафиксированы решения, которые должны быть выполнены по результатам суда и других государственных органов в порядке, предусмотренном исполнительным производством.
С помощью реестра можно узнать:
- данные взыскателя (исполнителя);
- информацию о проведенных действиях государственного исполнителя;
- текущее состояние и статус исполнительного производства.
Кроме того, вы можете узнать о постановлениях, которые были вынесены со стороны государственного исполнителя, а также найти решение исполнительного производства.
Поиск в Реестре можно осуществлять через данные АСИП (общий доступ) или через доступ сторон к ИП.
Как найти исполнительное производство по его номеру
Найти свое исполнительное производство, просмотреть его состояние и узнать, кто ваш взыскатель, можно онлайн через автоматизированную систему.
- Перейдите по ссылке.
- Укажите ваш тип — физическое или юридическое лицо.
- Введите фамилию, имя, отчество должника и дату рождения.
- Укажите номер исполнительного производства.
- Если вы знаете дату открытия производства — напишите и это.
- Нажмите Искать.
На экране появится вся информация о вашем производстве — дата его открытия, информация о взыскателе, статусе и тому подобное.
Кстати, если вы не знаете номер ИП, просто укажите ФИО и дату рождения, и система автоматически найдет информацию.