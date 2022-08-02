Август, 02 в 17:17

Найти свое исполнительное производство можно с помощью Автоматизированной системы (Реестра) от Министерства юстиции.

Реестр исполнительных производств — это автоматизированная система данных, которая доступна для использования и работы в электронном варианте.

Как найти исполнительное производство по его номеру — узнавали Факты ICTV.

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Что можно найти в реестре

В нем зафиксированы решения, которые должны быть выполнены по результатам суда и других государственных органов в порядке, предусмотренном исполнительным производством.

С помощью реестра можно узнать:

данные взыскателя (исполнителя);

информацию о проведенных действиях государственного исполнителя;

текущее состояние и статус исполнительного производства.

Кроме того, вы можете узнать о постановлениях, которые были вынесены со стороны государственного исполнителя, а также найти решение исполнительного производства.

Поиск в Реестре можно осуществлять через данные АСИП (общий доступ) или через доступ сторон к ИП.

Как найти исполнительное производство по его номеру

Найти свое исполнительное производство, просмотреть его состояние и узнать, кто ваш взыскатель, можно онлайн через автоматизированную систему.

Перейдите по ссылке

Укажите ваш тип — физическое или юридическое лицо.

Введите фамилию, имя, отчество должника и дату рождения.

Укажите номер исполнительного производства .

. Если вы знаете дату открытия производства — напишите и это.

Нажмите Искать.

На экране появится вся информация о вашем производстве — дата его открытия, информация о взыскателе, статусе и тому подобное.

Кстати, если вы не знаете номер ИП, просто укажите ФИО и дату рождения, и система автоматически найдет информацию.