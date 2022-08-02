Серпень, 02 в 17:17

Знайти своє виконавче провадження можна за допомогою Автоматизованої системи (Реєстру) від Міністерства юстиції.

Реєстр виконавчих проваджень – це автоматизована система даних, яка доступна для використання і роботи в електронному варіанті.

Як знайти виконавче провадження за його номером – дізнавалися Факти ICTV.

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Що можна знайти в Реєстрі

У ньому зафіксовані рішення, які повинні бути виконані за результатами суду та інших державних органів у порядку, передбаченому виконавчим провадженням.

За допомогою реєстру можна дізнатися:

дані стягувача (виконавця);

інформацію щодо проведених дій державного виконавця;

поточний стан і статус виконавчого провадження.

Крім того, ви можете дізнатися про постанови, які були винесені з боку державного виконавця, а також знайти рішення виконавчого провадження.

Пошук в Реєстрі можна здійснювати через дані АСВП (загальний доступ) або через доступ сторін до ВП.

Як знайти виконавче провадження за його номером

Знайти своє виконавче провадження, переглянути його стан та дізнатися, хто ваш стягувач, можна онлайн через Автоматизовану систему.

Перейдіть за посиланням Зазначте тип боржника – фізична чи юридична особа. Вкажіть прізвище, ім’я, по батькові боржника та дату народження. Зазначте номер виконавчого провадження. Якщо ви знаєте дату відкриття провадження – вкажіть і це. Натисніть Шукати.

На екрані з’явиться уся інформація стосовно вашого провадження – дата його відкриття, інформація про стягувача та теперішній статус.

До речі, якщо ви не знаєте номер ВП, просто вкажіть ФІО та дату народження, і система автоматично знайде інформацію.