Август, 03 в 0:54

На сайте президента Украины появилась третья петиция, в которой главу государства просят упразднить ограничения на выезд мужчин за границу во время войны.

По состоянию на вечер 2 августа петиция прошла минимальный порог по количеству голосов – 25 тысяч – чтобы ее рассмотрел Владимир Зеленский.

Обращение к президенту зарегистрировала Юлия Булавина. По ее словам, ограничения должны распространяться на боеспособных мужчин, которые могут воевать.

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Юлия Булавина в петиции призвала президента снять ограничения на выезд для мужчин 18-60 лет, не имеющих военного опыта, а также имеющих ограничения по пригодности к военной службе.

– Воевать должны боеспособные люди. Мы же имеем множество айти-, соц-, креативных-, технических- и других специалистов, которые могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами, — считает Булавина.

На сайте главы государства петиция была зарегистрирована 19 мая. Сейчас у петиции более 27 тысяч подписей, поэтому теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский и ответить на обращение.

В обращении к украинскому лидеру автор петиции указывает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулись более 110 тысяч мужчин, в ТРО записались более 100 тысяч добровольцев, а в Интернациональный легион более 20 тыс. человек. Кроме того, отмечает Булавина, личный состав Вооруженных сил Украины насчитывает более 230 тыс. человек, а в ряды МВД входит более 165 тысяч человек.

По ее словам, таким образом в Украине есть якобы 625 тыс. подготовленных людей, “абсолютное большинство из которых прошли соответствующее обучение, умеют обращаться с оружием, имеют соответствующий уровень физической и психической подготовки”.

Также она утверждает, что введение ограничений на выезд отдельных категорий граждан с территории Украины “напоминает советские практики, от которых наша страна постепенно избавляется”.

Отметим, что на сайте президента уже создавались подобные петиции. Первая была зарегистрирована 18 мая, а третья – 27 июня. После того, как обращение набрало необходимое количество подписей, Владимир Зеленский в ответ заявил, что защита государства является обязанностью гражданина.