Серпень, 03 в 0:54

На сайті президента України з’явилась третя петиція, в якій главу держави просять скасувати обмеження на виїзд чоловіків за кордон під час війни.

Станом на вечір 2 серпня петиція пройшла мінімальний поріг за кількістю голосів – 25 тисяч – щоб її розглянув Володимир Зеленський.

Звернення до президента зареєструвала Юлія Булавіна. За її словами, обмеження має поширюватись на боєздатних чоловіків, які можуть воювати.

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Юлія Булавіна у петиції закликала президента зняти обмеження на виїзд для чоловіків 18-60 років, які не мають військового досвіду, а також тим, які мають обмеження щодо придатності до військової служби.

– Воювати мають боєздатні люди. Ми ж маємо безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців, що можуть воювати на інформаційному фронті та бути більш корисними працюючи закордоном, допомагаючи нашим біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами, – вважає Булавіна.

На сайті глави держави петиція була зареєстровано 19 травня. Наразі петиція має понад 27 тисяч підписів, тому тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський та відповісти на звернення.

У зверненні до українського лідера авторка петиції вказує, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України повернулись понад 110 тисяч чоловіків, до ТрО записалися понад 100 тисяч добровольців, а до Інтернаціонального легіону понад 20 тис. людей. Крім того, зазначає Булавіна, особовий склад Збройних сил України налічує понад 230 тис. осіб, а до лав МВС входить більш як 165 тисяч людей.

За її словами, таким чином в Україні є нібито 625 тис. підготовлених людей, “абсолютна більшість з яких пройшли відповідне навчання, вміють поводитися зі зброєю, мають відповідний рівень фізичної та психічної підготовки”.

Також вона стверджує, що впровадження обмежень на виїзд окремих категорій громадян з території України “нагадує радянські практики, від яких наша країна поступово позбавляється”.

Зазначимо, що на сайті президента вже створювались аналогічні петиції. Перша була зареєстрована 18 травня, а третя – 27 червня. Після того, як звернення набрали необхідну кількість підписів, Володимир Зеленський у відповідь заявив, що захист держави є обов’язком громадянина.