Помогают школьникам вернуться к учебе: об образовательных проектах от МАН, Освитория и EdEra

Август, 05 в 15:38

Война лишила миллионы украинских детей возможности учиться и повлекла серьезные разрушения образовательной инфраструктуры.

Впрочем, работники сферы образования благодаря волонтерским проектам и меценаты прилагают титанические усилия, чтобы Украина предстала страной просвещенных людей после победы и спустя десятилетия после нее.

— Страшные цифры, касающиеся разрушения системы образования, каждый день возрастают. Миллионы детей и подростков со своими близкими покинули границы Украины, спасаясь от ужасов войны. Приблизительно 4 млн из них окончили предыдущий учебный год в онлайн-режиме и сейчас используют возможности для дистанционного образования, – пишут журналисты Новое Время.

Журналисты подсчитывают масштабы проблемы и отмечают, что война уже превратила в руины десятки школ и вузов нашей страны.

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Однако работники сферы образования открыли собственный фронт – начали битву за просвещенное подрастающее поколение.

Например, Малая академия наук Украины концентрируется на офлайновых просветительских форматах в безопасных регионах страны и общедоступных онлайновых проектах.

Диджитал-платформа МАН — это занятия, лектории и встречи, численность которых каждую неделю достигает 30 мероприятий познавательно-просветительского и учебного характера в интерактивном формате.

— Станислав Довгий и его дети, Олесь и Оксана, совместно занимаются просветительскими проектами МАН – такими, например, как весьма популярный среди киевлян Музей науки на ВДНХ. Сейчас в планах семьи и МАН — аналогичные научно-просветительские центры в других ныне безопасных крупных городах запада Украины. Во Львове такой уже открыт, в качестве следующих локаций рассматривают Черновцы и Ужгород. Там из-за войны сконцентрировано большое количество детей и молодёжи», – сообщают журналисты.

В одном из своих интервью Олесь Довгий пообещал, что после войны его семья будет развивать Музеи науки по всей Украине. Проекты МАН получают международную поддержку от ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.

Профильное министерство также прилагает усилия для популяризации учебных онлайн-платформ – на специальной странице собран и постоянно пополняется их перечень для обучения, саморазвития, получения помощи и распространения проверенной информации.

Среди десятков позиций можно найти ресурсы для обучения и развлечений для самых маленьких ребятишек от трьох до шести лет, а также множество платформ для обучения более взрослых детей и подростков в рамках школьной программы, профориентации и подготовки ко вступлению в высшие учебные заведения.

Сообщество сферы образования развивает онлайновые проекты, призванные помочь учиться детям вопреки войне.

— Освитория — один из фронтов для спасения образования, хотя до войны ее целью были реформирование и развитие школьного образования. По оценкам организации, приблизительно 7 млн украинских детей так или иначе пострадали от войны и ее последствий, так что сейчас главная цель платформы — помочь им всем вернуться к обучению, – напоминают журналисты.

По этой причине Освитория стала экосистемой диджитал-каналов для детей от детского сада и до 11 класса.

Учредительница проекта Зоя Литвин рассказала о новинках: эксперты и лучшие учителя записали новые вебинары для подготовки к НМТ, их просмотр достиг 2 млн, к мультитесту на платформе подготовились свыше 100 тыс. детей.

Сейчас с международными партнерами сообщество создает геймифицированный образовательный продукт — мобильное приложение для изучения украинского языка и математики.

Еще один онлайновый проект – EdЕra. Он помогает учителям и детям, доступен и тем, кто находится в Украине, и тем, кто покинул родину из-за войны.

— К обучению здесь подходят довольно серьезно.Курс лекций из коротких видео, вопросов и заданий для лучшего усвоения материала сопровождается конспектами с иллюстрациями и объяснениями. Слушатели выполняют домашние задания, а в конце курса сдают обычный экзамен, – отмечают авторы обзора инициатив в сфере образования.

Именно поэтому образовательную платформу EdЕra находим в перечне уже упоминавшегося Министерства образования.