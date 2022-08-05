Допомагають школярам повернутися до навчання: про освітні проєкти від МАН, Освіторія та EdEra

Серпень, 05 в 15:38

Війна залишила мільйони українських дітей без можливості навчатися та завдала серйозних руйнувань освітній інфраструктурі.

Втім, освітяни завдяки волонтерським проєктам і меценати докладають титанічних зусиль, щоб Україна постала країною освічених людей після перемоги та десятиліття потому.

– Страшні цифри щодо руйнування системи освіти щодня зростають. Мільйони дітей та підлітків зі своїми близькими покинули межі України, рятуючись від жахів війни. Близько 4 млн із них закінчили попередній навчальний рік в онлайн-режимі і зараз використовують можливості для дистанційної освіти, – пишуть журналісти Новое Время.

Журналісти підраховують масштаби проблеми і зазначають, що війна вже перетворила на руїни десятки шкіл і вишів нашої країни.

Зараз дивляться

Але освітяни відкрили власний фронт – розпочали битву за освічене молоде покоління.

Наприклад, Мала академія наук України концентрується на офлайнових просвітницьких форматах у безпечних регіонах країни та загальнодоступних онлайнових проєктах.

Диджитал-платформа МАН — це заняття, лекторії та зустрічі, чисельність яких щотижня сягає 30 заходів пізнавально-просвітницього та навчального характеру в інтерактивному форматі.

– Станіслав Довгий та його діти, Олесь і Оксана, разом опікуються просвітницькими проєктами МАН – такими, наприклад, як дуже популярний серед киян Музей науки на ВДНГ. Зараз у планах родини та МАН — аналогічні науково-просвітницькі центри в інших нині безпечних великих містах Заходу України. У Львові такий уже відкрито, як наступні локації розглядають Чернівці й Ужгород. Там через війну сконцентрована велика кількість дітей і молоді, – повідомляють журналісти.

В одному зі своїх інтерв’ю Олесь Довгий пообіцяв, що після війни його родина розвиватиме Музеї науки по всій Україні. Проєкти МАН мають міжнародну підтримку від ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ.

Профільне міністерство також докладає зусиль для популяризації навчальних онлайн-платформ – зібрано та постійно поповнюється їхній перелік для навчання, саморозвитку, отримання допомоги та поширення перевіреної інформації.

Серед десятків позицій можна знайти ресурси для навчання та розваг для найменших дітлахів від трьох до шести років, а також безліч платформ для навчання більш дорослих дітей і підлітків у межах шкільної програми, профорієнтації та підготовки до вступу у вищі навчальні заклади.

Освітянська спільнота розвиває онлайнові проєкти, покликані допомогти навчатися дітям попри війну.

– Освіторія — один із фронтів для порятунку освіти, хоча до війни її метою були реформування та розвиток шкільної освіти. За оцінками організації, близько 7 млн українських дітей так чи інакше постраждали від війни та її наслідків, тож нині головна мета платформи — допомогти їм усім повернутися до навчання, – нагадують журналісти.

Тому Освіторія стала екосистемою диджитал-каналів для дітей від дитячого садка і до 11 класу.

Засновниця проєкту Зоя Литвин розповіла про новинки: експерти та найкращі вчителі записали нові вебінари для підготовки до НМТ, їхній перегляд сягнув 2 млн, до мультитесту на платформі підготувались понад 100 тис. дітей.

Зараз із міжнародними партнерами спілка створює гейміфікований освітній продукт — мобільний застосунок для вивчення української мови та математики.

Ще один онлайновий проєкт – EdEra. Він допомагає вчителям і дітям, доступний і тим, хто перебуває в Україні, і тим, хто покинув батьківщину через війну.

– До навчання тут підходять доволі серйозно. Курс лекцій із коротких відео, запитань і завдань для кращого засвоєння матеріалу супроводжується конспектами з ілюстраціями та поясненнями. Слухачі виконують домашні завдання, а в кінці курсу складають звичний іспит, – зазначають автори огляду ініціатив у сфері освіти.

Саме тому освітню платформу EdEra знаходимо у переліку вже згадуваного Міністерства освіти.