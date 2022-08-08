В Украину прибыли первые немецкие САУ Gepard

Август, 08 в 15:26

В Украину прибыли первые три немецких зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard.

— Первые три немецких ЗРК, поражающие цели на расстоянии от 100 метров до 4 км – в распоряжении ВСУ, – сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Эти САУ способны работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

В оперативном командовании Юг в Facebook отметили, что САУ Gepard – среди лучших в своем классе.

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В ОК Юг отметили, что экипаж Gepard состоит из трех человек: водитель, командир и наводчик.

— Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.

Gepard начали разрабатывать в 60-е годы. Зенитная установка долгое время была важнейшим элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Но в 2000-х от нее отказались. Сейчас она используется в других странах мира.

Ранее сообщалось, что всего Украине должны передать 30 единиц Gepard. Также известно как минимум о 100 военнослужащих украинской армии, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.

В середине июля украинские военные приступили к тренировкам в Германии на САУ Gepard. Обучение проходило на полигонах Вооруженных сил ФРГ в Шлезвиг-Гольштейне.

Источник: Андрей Ермак