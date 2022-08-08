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Факти / Україна / Суспільство

В Україну прибули перші німецькі САУ Gepard

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
САУ Gepard
Фото: Getty Images

В Україну прибули перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

— Перші три німецькі ЗРК, що вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км – у розпорядженні ЗСУ, – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Ці САУ здатні працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.

В оперативному командуванні Південь у Facebook зазначили, що САУ Gepard – серед найкращих у своєму класі.

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В ОК Південь зазначили, що екіпаж Gepard складається з трьох людей: водій, командир і навідник.

— Ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.

Gepard почали розробляти у 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу.

Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard. Також відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

У середині липня українські військові розпочали тренування у Німеччині на САУ Gepard. Навчання відбувалося на полігонах Збройних сил ФРН у Шлезвіг-Гольштейн.

Джерело: Андрій Єрмак

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