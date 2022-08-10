Серпень, 09 в 22:53

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що вибух в окупованому Криму на аеродромі росіян у Новофедорівці та знищення складу в Новоолексіївці, що поруч із Генічеськом, це результат “нехтування окупантами техніки безпеки”.

Про це Арестович сказав у ефірі Фейгін LIVE.

Олексій Арестович припустив, що вибухи в Криму можуть бути роботою ЗСУ або партизанів.

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– Поки союзники готують нам зброю, яка б’є на 300 км, український ВПК також не стоїть на місці як варіант. Або другий варіант – робота кримських партизанів, наприклад. Партизани домовились із прапорщиком. Той заніс пристрої та поклав біля бомб і далі пішло-поїхало, — заявив Арестович.

За його словами, на вході до Криму стоїть російське військове угруповання. Склади цього угрупування вибухнули сьогодні у Новоолексіївці.

Одну з найбоєздатніших армій РФ – 35-ту – загнали ближче до Енергодару. Під Токмаком зібралося угруповання. Велике угрупування стоїть на лівому березі в районі Нової Каховки.

– Вимальовується чотирикутник, який вирішує лише одне завдання – він має заблокувати рух українських військ на Мелітополь. Це те, чого вони (окупанти – Ред.) бояться як вогню. Бо удар туди валить всю оборону від Херсона до Маріуполя – розповідає Арестович.

За його словами, тоді росіяни залишаться хіба що з Донецькою та Луганською областями, але їх зачистити від окупантів буде нескладно.

При цьому Олексій Арестович наголосив, що на Донеччині залишилися лише угруповання “ЛНР” і “ДНР”, а всі інші сили, близько 60% всього угрупування в Україні, кинули на Південь. Там збудували бойові порядки з розносом у 100 км.

Така стратегія, на думку російського командування, нібито має допомогти оточити наші сили на Мелітополь, ударити нам у фланг, і про всяк випадок мати кримське угруповання і між Новою Каховкою та Херсоном.

Фото: tZE inform