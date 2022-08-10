Август, 10 в 19:11

На получение украинской визы подались 112 граждан России. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире телемарафона.

— На сегодняшний день, украинские посольства за рубежом получили 112 визовых ходатайств от граждан России. Это граждане РФ, проживающие в странах Европейского Союза. Пока эти ходатайства рассматриваются, — рассказал Николенко.

Спикер украинского ведомства подчеркнул, что сейчас идет проверка этих россиян, но пока ни одна виза не согласована.

Николенко подчеркнул, что на территории Российской Федерации нет украинских дипломатических представительств. Поэтому проживающие там граждане не могут подать заявку на получение визы для въезда в Украину.

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Следовательно, это могут делать только россияне, проживающие в других странах мира и имеющие там разрешение на временное или постоянное проживание.

Визовый режим в Украине для россиян начал действовать с 1 июля 2022 года. Теперь россияне не могут приехать в Украину без приглашения. Для въезда нужны загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.